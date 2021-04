Daydreamer – Le ali del sogno streaming e diretta tv: dove vedere puntata oggi, 14 aprile

Questa sera, mercoledì 14 aprile 2021, in prima serata (ore 21,30 circa) su Canale 5 va in onda Daydreamer – Le ali del sogno, la popolare serie tv turca con Can Yaman e Demet Özdemir, nei panni dei protagonisti Can e Sanem. Ma dove è possibile vedere la puntata di oggi – 14 aprile – di Daydreamer – Le ali del sogno in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La puntata di oggi della fiction, come detto, va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera, mercoledì 14 aprile 2021, in prima serata tv, alle ore 21,30 (circa). Canale 5 è disponibile al tasto 5 del digitale terrestre (505 in HD, 105 del decoder Sky).

Daydreamer streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire le varie puntate della serie anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno recuperare le varie puntate in replica grazie alla funzione on demand.

Le anticipazioni

Abbiamo visto dove vedere Daydreamer in streaming, ma quali sono le anticipazioni per la puntata di stasera, 14 aprile? Can e Sanem si uniscono in un ballo molto romantico nel corso di una serata passata con Emre e Leyla nel locale in cui Ferit suona live con dei suoi amici. Successivamente, Can ed Emre trascorrono la notte a casa di Leyla. Sanem e Can arrivano al negozio di Cemal e lei riesce ad ascoltare di nascosto una telefonata in cui si parla di un magazzino nel quale nascondere le creme clonate. Sanem e Can a quel punto irrompono nel deposito ed entrano in possesso di due barattoli di crema a mo’ di prova. Avvisato da Volkan, Can chiede a Sanem di andare insieme a lui in un bar, dove la nostra protagonista trova Cemal insieme a Yigit. Quest’ultimo si giustifica affermando di essere lì per proteggere Sanem da Cemal. Sanem, dopo quello che ha visto e sentito, appare piuttosto confusa e Can ne resta deluso, pensando che anche questa volta lui non sarà creduto. Così il giovane si avvia verso l’auto, ma la ragazza – che ha ordinato a Yigit di starle lontano da ora in poi, rincorre Can e lo bacia.

