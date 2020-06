Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 30 giugno su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno è la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, 30 giugno 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’episodio.

La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso è il sex symbol Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Tornato nella capitale, Can rileva l’attività di famiglia, una celebre agenzia pubblicitaria, e dovrà gestirla con il fratello Emre, un uomo serio e dedito al lavoro. La storia di questi due ragazzi s’intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos. La ragazza lavora nella drogheria di famiglia ma, cercando indipendenza, trova lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella. Ed è qui che conoscerà Can. Nel cast della serie troviamo un altro volto amato in Bitter Sweet, quello di Oznur Serceler, che qui interpreta Leyla, la sorella di Sanem. Vediamo le anticipazioni della giornata di oggi, 30 giugno 2020, su Canale 5.

Daydreamer, Le ali del sogno: anticipazioni episodio oggi, 30 giugno

Cosa succede nella puntata di oggi pomeriggio? Can e Sanem saranno presto sposi… o almeno è quello che crede Fabbri. I due ragazzi hanno finto di essere pazzamente innamorati per non perdere la campagna della compagnia francese, ma la situazione è diventata presto difficile da gestire. Can ha dovuto trattenere la gelosia nei confronti di Osman e cercare di rimanere impassibile davanti al fidanzato di Sanem. Ma i guai sono solo all’inizio. Aylin – desiderosa di vendicarsi di Emre – ha progettato un piano per rovinare la carriera del fotografo. Lo farà accusare di plagio.

Aylin ha pagato un hacker affinché creasse e mettesse online un sito con alcune foto identiche a quelle scattate da Can per la campagna a favore delle donne. Una mossa astuta e che infatti ottiene il risultato sperato. Tutti i telegiornali cominciano a mandare la notizia che il famoso fotografo si è macchiato di plagio e la sua reputazione è in serio pericolo. Metin e Akif promettono al loro amico di risolvere la questione ma il Divit è furioso. Chi sta sabotando la Fikri ha superato il limite.

Emre è senza parole. Lui e Sanem, secondo le anticipazioni di Daydreamer, hanno sì rubato la cartellina delle foto dallo studio di Can ma lui non le ha consegnate ad Aylin. Il Divit sospetta che la sua fidanzata abbia agito alle sue spalle e che di nascosto abbia preso il suo cellulare e abbia inviato gli scatti ai suoi scagnozzi. La bellissima però nega ogni coinvolgimento. Sanem è furiosa con il suo capo; non erano questi i patti tra i due e colpire la reputazione di Can supera ogni limite.

La Aydin spinge il ragazzo a confessare, almeno questa volta, ma Emre non riesce a parlare. Ha paura di perdere la fiducia di suo fratello ed è dilaniato dai sensi di colpa. Inoltre, secondo le anticipazioni di Daydreamer, Can riceverà un’ulteriore brutta notizia. Non solo la sua reputazione è compromessa ma l’associazione internazionale dei fotografi – in cui a fatica è riuscito a entrare – gli ha sospeso la licenza fino a quando e se riuscirà a scagionarsi.

Daydreamer cast

Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in Daydreamer – Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.

