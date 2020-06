Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 16 giugno su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno è la nuova serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è protagonista Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, 16 giugno 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’episodio.

La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso è il sex symbol Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Tornato nella capitale, Can rileva l’attività di famiglia, una celebre agenzia pubblicitaria, e dovrà gestirla con il fratello Emre, un uomo serio e dedito al lavoro. La storia di questi due ragazzi s’intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos. La ragazza lavora nella drogheria di famiglia ma, cercando indipendenza, trova lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella. Ed è qui che conoscerà Can. Nel cast della serie troviamo un altro volto amato in Bitter Sweet, quello di Oznur Serceler, che qui interpreta Leyla, la sorella di Sanem. Vediamo le anticipazioni della giornata di oggi, 16 giugno 2020.

Daydreamer, Le ali del sogno: anticipazioni episodio oggi, 16 giugno

Cosa è successo nella precedente puntata? Nell’episodio di ieri Leyla è in pericolo. I nuovi protocolli di sicurezza voluti da Can hanno messo in crisi molti dipendenti, tra cui Leyla, la primogenita degli Aydin. La ragazza ha protestato ed è stata sospesa dall’incarico di segretaria per tre giorni. Sanem teme che anche sua sorella rischi il licenziamento e così ha accettato di collaborare con Emre, non capendo di essere caduta nelle mani del nemico. Emre ha intenzione di boicottare Can ed escluderlo dall’azienda. Sanem è preoccupata per il suo padre e l’attività di famiglia, così Emre la colpisce nel suo punto debole e, in cambio di un generoso assegno per sostenere il supermercato di famiglia, Sanem dovrà spiare da vicino Can. Le fa credere che il fratello è un uomo cattivo e bugiardo, facendo il doppio gioco.

Nella puntata di oggi, 16 giugno, Emre costringe Sanem ad accompagnare Can in una copisteria esperta anche in grafica, dove l’uomo intende realizzare l’importante campagna pubblicitaria per la compagnia aerea su cui ha messo gli occhi Aylin. Al termine di una giornata passata in compagnia di Can, Sanem riesce finalmente a scattare le fotografie alla nuova pubblicità e così le manda ad Emre.

Mevkibe, secondo le anticipazioni di Daydreamer, entra in crisi quando scopre dalla vicina parrucchiera che Aysun, la madre di Muzaffer, sta spargendo in giro la voce che nella sua casa c’è poca pulizia. In preda alla collera, la donna comincia a pulire freneticamente la sua casa, finché non viene colta da una crisi nervosa che preoccupa il marito Nihat e le figlie Leyla e Sanem.

Intanto Osman, macellaio e fratello di Ayhan, non riesce a dimenticarsi di Leyla, la donna di cui è segretamente innamorato ma a cui fa fatica a confessare i suoi sentimenti. Poco più tardi, Sanem fa vedere ad Ayhan la foto dei dipendenti della Fikri Harika con cui è maggiormente in contatto, dando l’impressione di essere “mezzo cotta” di Can. Emre e Aylin festeggiano per essere entrati in possesso della pubblicità di Can per la compagnia aerea, ma un imprevisto manderà a monte il loro “successo”. Daydreamer vi aspetta su Canale 5 dalle ore 14:45.

Daydreamer cast

Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in Daydreamer – Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.

Potrebbero interessarti Ascolti tv lunedì 15 giugno: Il giovane Montalbano, Ciao Darwin 7, Quarta Repubblica Il giovane Montalbano: anticipazioni prossima (quarta) puntata Inviata de I Fatti Vostri lancia una bottiglia in mare: scoppia la bufera | VIDEO