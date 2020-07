Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 15 luglio su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno è la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14,45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, 15 luglio 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’episodio. Vediamo le anticipazioni della giornata di oggi, 14 luglio 2020, su Canale 5.

Daydreamer, Le ali del sogno: anticipazioni episodio oggi, 15 luglio

Nella puntata di oggi pomeriggio, dopo aver passato prima una cena e poi un dopocena rocambolesco, Polen ha ormai capito che la misteriosa donna di cui le ha parlato Can, è Sanem. La ragazza ha infatti visto il suo ex fidanzato guardare con grande interesse le foto della Aydin ed è ormai fuori dubbio che il fotografo si sia preso una sbandata per lei. Sebbene abbia visto Can folle di gelosia per l’Aydin, Polen è però convinta di riuscire ancora a riconquistare il cuore del bel Divit… Sanem, dopo la serata trascorsa ad aiutare Polen, è convinta che la ragazza abbia fatto pace con Can. A confermare questa teoria ci si mette Guliz che rivela a Sanem di aver sentito che Polen ha posticipato la data del suo biglietto. Intanto Ceycey chiede aiuto a Leyla – unica vegetariana che conosce. Secondo le anticipazioni di Daydreamer di oggi, la Aydin trova immediatamente la soluzione: Osman. Il macellaio fa delle ottime kofke vegane e con l’adeguata indicazione di menu sarà in grado di occuparsi di un catering luculliano e che incanterà i clienti. Il ragazzo accetta di aiutare la sua amata amica, solo per farla contenta. In realtà però teme di fare brutta figura e di non essere in grado di occuparsi di questo gravoso impegno. Attenzione però! Osman non sarà solo. Nihat, Muzo e Ayhan gli promettono aiuto, pronti a dare una svolta al loro business appena nato. Anche Mevkibe entrerà nel gruppo, dopo aver scoperto che il marito sarà impegnato in un set pubblicitario con tante e belle modelle e dopo aver saputo che Aysun sta dando loro una mano cucinando le altre pietanze richieste dalla Fikri.

Daydreamer: cosa è, di cosa parla

La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso è il sex symbol Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Tornato nella capitale, Can rileva l’attività di famiglia, una celebre agenzia pubblicitaria, e dovrà gestirla con il fratello Emre, un uomo serio e dedito al lavoro. La storia di questi due ragazzi s’intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos. La ragazza lavora nella drogheria di famiglia ma, cercando indipendenza, trova lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella. Ed è qui che conoscerà Can. Nel cast della serie troviamo un altro volto amato in Bitter Sweet, quello di Oznur Serceler, che qui interpreta Leyla, la sorella di Sanem.

Daydreamer: il cast

Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in Daydreamer – Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.

