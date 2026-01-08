L’Aria che Tira, perché David Parenzo ha un tutore al braccio? Cosa è successo

Perché David Parenzo, conduttore de L’Aria che Tira su La7, ha un tutore al braccio? Cosa è successo? Il giornalista e conduttore del programma in onda tutti i giorni su La7 è stato protagonista di una disavventura durante le feste natalizie. In particolare: un infortunio patito dopo una caduta sugli sci, come raccontato dalla stessa voce de La Zanzara con Giuseppe Cruciani. “Mai fare i bischeri sulle piste”, ha raccontato scherzando su quanto accaduto.

Nella puntata del 7 gennaio di L’Aria che Tira su La7, David Parenzo è apparso con un tutore al braccio sinistro: “Buongiorno e buon 7 gennaio, prima lezione dell’anno, mai fare troppo i bischeri sulle piste da sci, specie quando si arriva alla soglia dei 50 anni”, ha esordito il conduttore. Un modo per spiegare in maniera chiara quanto accaduto e perché avesse la spalla immobilizzata.

Niente sostituzione. Rispetto ad altre occasioni, David Parenzo ha deciso, comunque, di essere in diretta a L’Aria che Tira. In precedenza, nel corso della stagione si era assentato tre volte: la prima occasione è stata per i festeggiamenti dello Yom Kippur, la ricorrenza sacra del calendario ebraico; nel secondo caso, invece, non era presente al timone del talk in onda su La7 per la presentazione di un evento; infine nel corso delle recenti vacanze natalizie. A prendere il suo posto in tutti i casi è stato il collega Gerardo Greco.