David di Donatello 2022 streaming e diretta tv: dove vedere la premiazione

Questa sera, martedì 3 maggio 2022, a partire dalle ore 21:25 va in onda in diretta dagli studi di Cinecittà di Roma la 67esima edizione dei David di Donatello. Per il 2022, i film in gara hanno avuto l’opportunità di essere distribuiti anche in realtà alternative alla sala cinematografica. La premiazione, tra le più importanti nel mondo cinematografico italiano, è condotta ancora una volta da Carlo Conti con il supporto di Drusilla Foer. Nel corso della cerimonia sono assegnati 25 Premi David di Donatello più i David Speciali da parte della Giuria dell’Accademia del cinema italiano. Ma dove vedere in diretta TV e live streaming la cerimonia? Di seguito tutte le spiegazioni.

In TV

Come già anticipato, la cerimonia dei David di Donatello è prevista per martedì 3 maggio 2022 alle ore 21:25 e viene trasmessa in diretta televisiva su Rai 1. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile in chiaro al tasto 1 del telecomando, così come al tasto 501 per la versione HD. In alternativa è possibile seguire la diretta anche con la pay-tv di Sky al tasto 101.

David di Donatello streaming 2022

Ma non solo TV. La cerimonia di premiazione dei David di Donatello è prevista anche in streaming. Infatti grazie a RaiPlay è possibile seguire la cerimonia anche in live streaming. La piattaforma è gratuita previa registrazione. Una volta effettuato il login è possibile selezionare il programma o il canale in diretta, sia tramite desktop che via app, una soluzione più comoda per smartphone e tablet.

Nomination

In attesa di scoprire chi ha vinto, ecco quali sono le nomination dell’edizione 2022

Miglior film

Aria Ferma

È stata la mano di Dio

Ennio

Freaks Out

Qui rido io

Miglior regia

Paolo Sorrentino (È stata la mano di Dio)

Leonardo Di Costanzo (Ariaferma)

Leonardo Di Costanzo (Ariaferma) Gabriele Mainetti (Freaks Out)

Giuseppe Tornatore (Ennio)

Mario Martone (Qui rido io)

Miglior regista esordiente

Gianluca Jodice (Il Cattivo Poeta)

Maura Delpero (Maternal)

Francesco Costabile (Una Femmina)

Alessio Rigo De Righi-Matteo Zoppis (Re Granchio)

Laura Samani (Piccolo Corpo)

Miglior attore protagonista

Elio Germano (America Latina)

Silvio Orlando (Ariaferma)

Filippo Scotti (È stata la mano di Dio)

Franz Rogowski (Freaks Out)

Toni Servillo (Qui Rido io)

Migliore attrice protagonista

Swami Rotolo (A Chiara)

Miriam Leone (Diabolik)

Aurora Giovinazzo (Freaks Out)

Rosa Palasciano (Rosa)

Maria Nazionale (Qui Rido Io)

