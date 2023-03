Daniele Dal Moro contro il Grande Fratello Vip: “Trattato come un latitante”

Daniele Dal Moro, squalificato recentemente dal Grande Fratello Vip dopo aver infranto il regolamento, si scaglia contro la trasmissione di Canale 5.

L’ex concorrente, che non era presente in studio nel corso dell’ultima puntata del reality, in onda nella serata di lunedì 20 marzo, si è sfogato sul suo profilo Instagram.

“Dovevo essere in studio lunedì – ha scritto Daniele Dal Moro – Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo”.

“La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento”.

L’ex concorrente, quindi, conclude: “In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa”.

L’ex concorrente era stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver tenuto atteggiamenti, ritenuti dalla produzione irrispettosi, nei confronti di Oriana Marzoli, che nell’ultima puntata ha difeso Dal Moro affermando che quello nei suoi confronti “era solo uno scherzo”.