Chi è Daniela Zuccoli, la moglie di Mike Bongiorno, Domenica In, figli, età, lavoro, carriera, anni

Daniela Zuccoli è la moglie di Mike Bongiorno, il grande presentatore che proprio in questi giorni avrebbe compiuto 100 anni. I due si sono conosciuti tra la fine degli anni ’60 e l’inizio del decennio successivo e, fino alla morte del noto conduttore, non si sono mai lasciati. Un grande amore che Daniela Bongiorno continua a testimoniare raccontando l’uomo e il presentatore Mike. I due si sono conosciuti per puro caso quando lei lavorava come hostess a Capri.

Mike e Daniela Bongiorno si sono sposati nel 1972. Dal loro amore sono nati tre figli: Michele, Nicolò e Leonardo. Insieme lavorano alla Bongiorno Production; casa di produzione affermata sia in ambito televisivo che cinematografico. Daniela Zuccoli invece lavora nella moda come stilista. Ad oggi gestisce con i figli la Bongiorno Production. Dopo la perdita di Mike, Daniela ha mantenuto un profilo basso. Al momento sembra abbia una nuova relazione con un certo Elio.

In una recente intervista al Corriere della Sera descrive la sua casa come un museo vivente dedicato a Mike, ricca di fotografie e ricordi che spaziano lungo tutta la sua carriera e vita privata. Il loro amore, dice, è stato riconfermato dalla nascita del loro terzo figlio, avvenuta molti anni dopo i primi due, segno di un legame che volevano continuamente rinnovare.

Così Daniela Zuccoli ha raccontato gli ultimi momenti di vita di Mike Bongiorno: “Gli ultimi tre giorni di vita di Mike sono stati simbolici, karmici. Lui stava benissimo, aveva 85 anni, era sano, è morto in piedi, con me vicino, il meglio che si possa avere nella vita. È morto l’8 settembre 2009. Il 5, Leo compiva 20 anni e aveva organizzato una festa nella nostra villa al lago. Mike volle andare lì a salutare i ragazzi, cosa che non faceva mai. E al taglio della torta improvvisò un discorso bellissimo: “Non disperate mai, alla vostra età stavo per morire, poi la vita mi ha dato cose bellissime”. Il 6 mattina è nata Luce, la bimba di Nicolò e siamo corsi alla Mangiagalli per vederla. Lui era felicissimo. Il 7 decidiamo di andare a Montecarlo. Era di ottimo umore, cantava in macchina. Abbiamo cenato con i nostri carissimi amici. L’8 mattina mi sveglia lui, e mi mette i giornali sui cuscini, tenerissimo. Ordiniamo la colazione. Io gli imburro il pane poi la marmellata. Siamo seduti di fronte , chiacchieriamo. Io torno a letto a leggere, lui si siede in poltrona. Fra me e me, penso: “come sto bene con lui” ma non gliel’ho detto. Poi mi arriva la foto della piccola Luce sul cellulare. Mi alzo, gliela faccio vedere e lui dice “Che bella, sembri tu quando prendi il sole”. Queste sono state le sue ultime parole. È andato in bagno, ho sentito un tonfo”.