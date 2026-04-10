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Dalla strada al palco Special 2026: quante puntate, durata e quando finisce

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AGF
di Marco Nepi
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Dalla strada al palco Special 2026: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Dalla strada al palco Special 2026 su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate, in onda su Rai 1 dal 10 aprile 2026 in prima serata. Ecco la programmazione completa. (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: 10 aprile 2026
  • Seconda puntata: 17 aprile 2026
  • Terza puntata: 24 aprile 2026
  • Quarta puntata: 1 maggio 2026
  • Quinta puntata: 8 maggio 2026
  • Sesta puntata: 15 maggio 2026

Durata

Ma quanto dura ogni puntata di Dalla strada al palco Special 2026? Ogni serata andrà in onda su Rai 1 dalle ore 21,30 alle ore 23,55. La durata complessiva di ogni puntata, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Dalla strada al palco Special, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il talent, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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