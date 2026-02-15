Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:44
Home » Spettacoli » TV
TV

Cuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Cuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

Questa sera, domenica 15 febbraio 2026, alle ore 21,45 su Rai 1 va in onda Cuori 3, la terza stagione della popolare fiction di Rai 1 che torna con nuovi episodi. Ritroviamo tutti i protagonisti come Pilar Fogliati nei panni di Delia e Matteo Martari in quelli di Alberto. Ma dove vedere Cuori 3 in diretta tv e streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Appuntamento su Rai 1 in prima visione questa sera, domenica 15 febbraio 2026, alle ore 21.30 con la seconda puntata.

Cuori 3 streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie in diretta streaming o recuperare gli episodi in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand sulla app gratuita Rai Play.

 Quante puntate

Abbiamo visto dove vederla in streaming, ma quante puntate sono previste per Cuori 3? La terza stagione della fiction Rai Cuori (in onda dal 1° febbraio 2026 su Rai 1) è composta da 6 puntate (o prime serate), per un totale di 12 episodi. Appuntamento quindi dal 1 febbraio in prima serata su Rai 1. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 1 febbraio 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 8 febbraio 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: 9 febbraio 2026 TRASMESSA
  • Quarta puntata: 15 febbraio 2026 OGGI
  • Quinta puntata: 16 febbraio 2026
  • Sesta puntata: 22 febbraio 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
