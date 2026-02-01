Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Cuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

di Marco Nepi
Cuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Cuori 3 è la terza stagione della popolare fiction di Rai 1 che torna con nuovi episodi dal 1 febbraio 2026. Ritroviamo tutti i protagonisti come Pilar Fogliati nei panni di Delia e Matteo Martari in quelli di Alberto. Ma dove vedere Cuori 3 in tv e streaming? Vediamo insieme tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Rai 1 in prima visione questa sera, 1 febbraio 2026, alle ore 21.30 con la prima puntata.

Cuori 3 streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie in diretta streaming o recuperare gli episodi in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand sulla app gratuita Rai Play.

 Quante puntate

Abbiamo visto dove vederla in streaming, ma quante puntate sono previste per Cuori 3? La terza stagione della fiction Rai Cuori (in onda dal 1° febbraio 2026 su Rai 1) è composta da 6 puntate (o prime serate), per un totale di 12 episodi. Appuntamento quindi dal 1 febbraio per sei domeniche in prima serata  su Rai 1. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 1 febbraio 2026 OGGI
  • Seconda puntata: 8 febbraio 2026
  • Terza puntata: 15 febbraio 2026
  • Quarta puntata: 22 febbraio 2026
  • Quinta puntata: 1 marzo 2026
  • Sesta puntata: 8 marzo 2026
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca