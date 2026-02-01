Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Cuori 3: quante puntate, durata e quando finisce

Immagine di copertina
di Redazione TPI

Cuori 3: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Cuor 3, la nuova stagione della popolare fiction di Rai 1 con Pilar Fogliati e Matteo Martari? Si riparte dal 1974, con Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) che convolano a nozze. La terza stagione è composta da 6 puntate (o prime serate), per un totale di 12 episodi. Appuntamento quindi dal 1 febbraio per sei domeniche in prima serata  su Rai 1. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 1 febbraio 2026
  • Seconda puntata: 8 febbraio 2026
  • Terza puntata: 15 febbraio 2026
  • Quarta puntata: 22 febbraio 2026
  • Quinta puntata: 1 marzo 2026
  • Sesta puntata: 8 marzo 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Cuori 3? Per ogni serata vengono trasmessi due episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. La durata è quindi di due ore circa, dalle 21.30 alle 23.30. In totale come detto sei prime serate su Rai 1.

Streaming e tv

Dove vedere Cuori 3 in tv e streaming? Appuntamento in prima visione dal 1 febbraio 2026 alle ore 21.30 su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 1 febbraio 2026
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 1 febbraio
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 1 febbraio 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 1 febbraio 2026
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 1 febbraio
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 1 febbraio 2026
TV / Sicario: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 1 febbraio 2026, su Rai 3
TV / Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Cuori 3: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione
TV / Ascolti tv sabato 31 gennaio: The Voice Kids, C’è Posta per Te 2026, La città ideale
TV / Messa in tv 1 febbraio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
Ricerca