Cuori 3: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Cuor 3, la nuova stagione della popolare fiction di Rai 1 con Pilar Fogliati e Matteo Martari? Si riparte dal 1974, con Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) che convolano a nozze. La terza stagione è composta da 6 puntate (o prime serate), per un totale di 12 episodi. Appuntamento quindi dal 1 febbraio per sei domeniche in prima serata su Rai 1. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 1 febbraio 2026

Seconda puntata: 8 febbraio 2026

Terza puntata: 15 febbraio 2026

Quarta puntata: 22 febbraio 2026

Quinta puntata: 1 marzo 2026

Sesta puntata: 8 marzo 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Cuori 3? Per ogni serata vengono trasmessi due episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. La durata è quindi di due ore circa, dalle 21.30 alle 23.30. In totale come detto sei prime serate su Rai 1.

Streaming e tv

Dove vedere Cuori 3 in tv e streaming? Appuntamento in prima visione dal 1 febbraio 2026 alle ore 21.30 su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.