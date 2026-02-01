Cuori 3, il cast: attori e personaggi della serie su Rai 1, Pilar Fogliati, Matteo Martari

Cuori 3 torna con nuove puntate e un cast di primo livello, tra personaggi confermati e new entry. In questa terza stagione ritroveremo i due protagonisti, amatissimi dal pubblico: Pilar Fogliati nei panni di Delia e Matteo Martari in quelli di Alberto. Nel cast anche Andrea Libero Gherpelli, Fausto Sciarappa, Giulio Scarpati (Gregorio), Marco Bonini, Carmine Buschini, Neva Leoni, Benedetta Cimatti, Carolina Sala, Bianca Panconi, Nicolo Pasetti, Giorgia Soleri. Grande assente Daniele Pecci, il dottor Cesare Corvara, che per la terza edizione non ricoprirà il suo ruolo, dando così spazio all’entrata di nuovi personaggi.

Quante puntate

Abbiamo visto il cast, ma quante puntate sono previste per Cuori 3? La terza stagione della fiction Rai Cuori (in onda dal 1° febbraio 2026 su Rai 1) è composta da 6 puntate (o prime serate), per un totale di 12 episodi. Appuntamento quindi dal 1 febbraio per sei domeniche in prima serata su Rai 1. Ecco la programmazione completa.