Home » Spettacoli » TV
TV

Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Immagine di copertina
Il cast di Cuori 3. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 9 febbraio

Questa sera, lunedì 9 febbraio 2026, va in onda la terza puntata di Cuori 3, la terza stagione della popolare fiction con Pilar Fogliati, che torna in prima visione per sei puntate su Rai 1. Si riparte dal 1974, con Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) che convolano a nozze.  Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni della puntata di stasera.

Anticipazioni (trama)

Per Delia arriverà il momento di scoprire la verità sulle bugie che le sono state raccontate dal suo compagno Alberto. Tra i due si assisterà a un momento di fortissima tensione, tanto che si ritroveranno ai ferri corti e questa scoperta metterà a durissima prova il loro rapporto. Col passare dei giorni, però, Delia si renderà conto di non poter ignorare ciò che sta succedendo e per tale motivo deciderà di intervenire in prima persona per cercare di capire come affrontare la questione. Per tale motivo, quindi, la donna deciderà di fissare un incontro con Alberto: i due si recheranno insieme al Blue Night.

Le anticipazioni della terza puntata di Cuori 3, inoltre, rivelano che in reparto arriverà Girolamo Recchi, un ex ferroviere che si trova in condizioni di salute decisamente precarie e preoccupanti. Il cuore di Girolamo è malridotto e necessita di un intervento urgente per poter scongiurare il peggio. L’unica possibilità è quella di tentare un’operazione con cateteri e palloncini: un’opzione che vedrà Delia pronta a intervenire al più presto, mentre Alberto si mostrerà drastico e non sarà disposto a realizzare questo tipo di operazione, ritenendola eccessivamente rischiosa.

Cuori 3: il cast

In questa terza stagione ritroveremo i due protagonisti, amatissimi dal pubblico: Pilar Fogliati nei panni di Delia e Matteo Martari in quelli di Alberto. Nel cast anche Andrea Libero Gherpelli, Fausto Sciarappa, Giulio Scarpati (Gregorio), Marco Bonini, Carmine Buschini, Neva Leoni, Benedetta Cimatti, Carolina Sala, Bianca Panconi, Nicolo Pasetti, Giorgia Soleri. Grande assente Daniele Pecci, il dottor Cesare Corvara, che per la terza edizione non ricoprirà il suo ruolo, dando così spazio all’entrata di nuovi personaggi.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
