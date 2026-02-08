Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 8 febbraio

Questa sera, domenica 8 febbraio 2026, va in onda la seconda puntata di Cuori 3, la terza stagione della popolare fiction con Pilar Fogliati, che torna in prima visione per sei puntate su Rai 1. Si riparte dal 1974, con Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) che convolano a nozze. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni della puntata di stasera.

Anticipazioni (trama)

Episodio 3: Alberto sente alla radio la notizia di una ragazza che si è suicidata. Con la paura che possa trattarsi di Irma, cerca in tutti i modi di contattarla. Nel frattempo, la nuova infermiera, Elena, viene assegnata alla cura di Bruno e rimane colpita dal ragazzo e Serenella per contrastare il cinismo di Assunta prende una decisione importante che trova Ferruccio non proprio entusiasta.

Episodio 4: Delia consulta uno specialista in fertilità che la rassicura: lei deve solo vivere una vita più tranquilla… Ma Alberto continua a comportarsi in modo strano. I valori di Bruno peggiorano e Fausto e Roberta si attivano per fargli altri esami, Fausto prova anche a stabilire un contatto più profondo con la collega che mette limiti molto netti. Serenella e Assunta affrontano l’esame da caposala.

Cuori 3: il cast

In questa terza stagione ritroveremo i due protagonisti, amatissimi dal pubblico: Pilar Fogliati nei panni di Delia e Matteo Martari in quelli di Alberto. Nel cast anche Andrea Libero Gherpelli, Fausto Sciarappa, Giulio Scarpati (Gregorio), Marco Bonini, Carmine Buschini, Neva Leoni, Benedetta Cimatti, Carolina Sala, Bianca Panconi, Nicolo Pasetti, Giorgia Soleri. Grande assente Daniele Pecci, il dottor Cesare Corvara, che per la terza edizione non ricoprirà il suo ruolo, dando così spazio all’entrata di nuovi personaggi.