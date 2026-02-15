Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

di Anton Filippo Ferrari
Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 15 febbraio

Questa sera, domenica 15 febbraio 2026, va in onda la quinta puntata di Cuori 3, la terza stagione della popolare fiction con Pilar Fogliati, che torna in prima visione per sei puntate su Rai 1. Si riparte dal 1974, con Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) che convolano a nozze.  Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni della puntata di stasera.

Anticipazioni (trama)

Episodio 7: L’aria in ospedale è tesa. Dopo la morte di Recchi, il paziente operato la notte precedente, Luciano convoca Delia per chiarire quanto successo e Alberto si assume tutta la responsabilità, proteggendola. Delia ha davvero commesso un errore? Intanto in reparto arriva una ragazza vestita con abiti di scena shakespeariani: è Jolanda, un’amica di Letizia, sorella di Roberta. Fausto la salva e viene a sapere un segreto.

Episodio 8: Irma è arrabbiata e vorrebbe vendicarsi su Alberto parlando con Delia, ma quando vede Luisa inizia ad avere un dubbio spaventoso e inizia a condurre ricerche. Helmut e Virginia presentano il prototipo del pacemaker con batterie nucleari a La Rosa e ad Alberto che reagisce con scetticismo. Sembra sia invidioso ma ha buone ragioni. Bruno può uscire dall’ospedale per un giorno e decide di invitare Elena mentre Roberta finalmente si scioglie e accetta l’invito a cena di Fausto per festeggiare.

Cuori 3: il cast

In questa terza stagione ritroveremo i due protagonisti, amatissimi dal pubblico: Pilar Fogliati nei panni di Delia e Matteo Martari in quelli di Alberto. Nel cast anche Andrea Libero Gherpelli, Fausto Sciarappa, Giulio Scarpati (Gregorio), Marco Bonini, Carmine Buschini, Neva Leoni, Benedetta Cimatti, Carolina Sala, Bianca Panconi, Nicolo Pasetti, Giorgia Soleri. Grande assente Daniele Pecci, il dottor Cesare Corvara, che per la terza edizione non ricoprirà il suo ruolo, dando così spazio all’entrata di nuovi personaggi.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
