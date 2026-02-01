Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 1 febbraio

Questa sera, 1 febbraio 2026, va in onda la prima puntata di Cuori 3, la terza stagione della popolare fiction con Pilar Fogliati, che torna in prima visione per sei puntate su Rai 1. Si riparte dal 1974, con Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) che convolano a nozze. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni della puntata di stasera.

Anticipazioni

Nella prima puntata, Delia dovrà scontrarsi con il nuovo primario che destinerà i fondi del suo progetto a quello del dottor Alberto Ferraris. Nonostante problemi e finalmente Delia e Matteo riusciranno a coronare il loro sogno d’amore, ma l’imprevisto è sempre in agguato.

Cuori 3: il cast

In questa terza stagione ritroveremo i due protagonisti, amatissimi dal pubblico: Pilar Fogliati nei panni di Delia e Matteo Martari in quelli di Alberto. Nel cast anche Andrea Libero Gherpelli, Fausto Sciarappa, Giulio Scarpati (Gregorio), Marco Bonini, Carmine Buschini, Neva Leoni, Benedetta Cimatti, Carolina Sala, Bianca Panconi, Nicolo Pasetti, Giorgia Soleri. Grande assente Daniele Pecci, il dottor Cesare Corvara, che per la terza edizione non ricoprirà il suo ruolo, dando così spazio all’entrata di nuovi personaggi.