Croce e delizia: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky

Questa sera, mercoledì 2 febbraio 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Croce e delizia, pellicola del 2019 diretta da Simone Godano, con protagonisti Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca, Fabrizio Bentivoglio e Filippo Scicchitano. Una commedia con un cast eccezionale. Di seguito la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Croce e delizia.

Trama

Tony (Fabrizio Bentivoglio) è divorziato, ha 62 anni, due figlie e una nipote. Lavora come mercante d’arte, è molto ricco, viziato e ha un passato sentimentale complicato e turbolento. Carlo (Alessandro Gassmann), uomo semplice e genuino, ha una pescheria nella periferia laziale; è un vedovo di cinquant’anni, ha due figli e due nipoti. I due decidono di organizzare una vacanza a Gaeta riunendo le due famiglie: la famiglia di Tony, i Castelvecchio, sono borghesi, progressisti e non molto uniti; quella di Carlo, i Petagna, di estrazione sociale più umile, tradizionalisti e di buoni principi, molto legati tra di loro. Due realtà agli antipodi, completamente diverse, che sembrano non avere nulla in comune e che suscitano reciproche perplessità, ma che si trovano unite dal medesimo destino quando Tony annuncia a tutti che è innamorato di Carlo e che intende sposarlo.

Un amore inaspettato e nato spontaneamente, quasi inspiegabile, ma che a detta di Tony è la cosa più bella che gli sia mai capitata. La notizia è una doccia gelata per tutti, anche per lo stesso Carlo che aspettava il momento e il modo giusto per comunicarlo ai parenti. La notizia sconvolge in particolar modo i rispettivi figli, Penelope (Jasmine Trinca) e Sandro (Filippo Scicchitano), che dopo aver superato lo shock si mettono d’accordo per mettere i bastoni tra le ruote ai genitori per mandare a monte il matrimonio, convinti che i due uomini non abbiano niente in comune e che sposarsi sia un grande sbaglio per tutti.

Croce e delizia: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Croce e delizia? Tanti gli attori celebri, tra cui Alessandro Gassmann, Fabrizio Bentivoglio, Jasmine Trinca, Filippo Scicchitano, Rosa Diletta Rossi, Lunetta Savino e Fabio Morici. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Alessandro Gassmann: Carlo

Jasmine Trinca: Penelope

Fabrizio Bentivoglio: Tony

Filippo Scicchitano: Sandro

Lunetta Savino: Ida

Anna Galiena: Giulietta

Rosa Diletta Rossi: Carolina

Clara Ponsot: Olivia

Giandomenico Cupaiuolo: Gianlucone

Fabio Morici: Ragazzo donazioni

Danila Di Lanna: infermiera

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film, in onda su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Croce e delizia in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 2 febbraio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.