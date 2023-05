Chi è Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony ospite a Domenica In

Chi è Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony ospite a Domenica In nella puntata del 28 maggio 2023? La donna ha non ha avuto una vita semplice, avendo sofferto per anni di disturbi alimentari, per colpa dei quali ha dovuto abbandonare una carriera musicale intrapresa sulle orme del padre. Ma conosciamola meglio. Cristiana Ciacci è nata a Roma nel 1972 ed è l’unica figlia del celebre cantante sammarinese Little Tony – all’anagrafe Antonio Ciacci – e dell’hostess di volo Giuliana Brugnoli.

Non ha più entrambi i genitori: la madre è morta di tumore alle ossa nel 1993 quando lei aveva solo 19 anni; mentre il padre è scomparso nel 2013, anche lui per colpa di un tumore. Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, si è sposata tre volte e in totale ha cinque figli: Mirko, Melissa, Martina, Melania e Mattia. Attualmente è fidanzata con il 45enne Massimiliano Salvi detto “Max”, padre di Melania e Mattia. Non si sa molto altro perché la donna ha sempre avuto un’attenzione particolare per la sua privacy.

Come il padre, Cristiana Ciacci ha sempre avuto una passione per la musica però non è riuscita a intraprendere una carriera professionale in questo campo a causa di gravi complicazioni di salute. La figlia d’arte ha infatti sofferto fin dalla giovane età di anoressia. Il padre non accettava la malattia della figlia e ciò è stato motivo di furiosi litigi e un graduale allontanamento tra i due: “Lui non la concepiva come malattia. Per lui il male era ciò che ti colpisce nel fisico, non qualcosa che ti esplode nell’anima – ha raccontato -. Era convinto che mi infliggessi tutto da sola. Non ho fatto in tempo a spiegargli”, ha detto Ciacci descrivendo questo turbolento rapporto nel libro “Mio padre Little Tony”, scritto in collaborazione con Teresa Giulietti per Bertoni Editore.

Dopo la morte del di Little Tony, avvenuta nel 2013, Cristiana Ciacci ha deciso di raccogliere e tenere in vita l’eredità artistica del padre. Per questo motivo è nato il progetto “Little Tony Family”, una band musicale con cui gira esibendosi per l’Italia, accompagnata da due ballerine e dallo storico collaboratore di Little Tony, il musicista Angelo Petruccetti.

Qualche mese fa la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci, è stata protagonista di un duro scontro a distanza con Gino Paoli. Ospite al 73esimo Festival di Sanremo, il cantante aveva tirato fuori un aneddoto poco lusinghiero sul collega Little Tony: “Era venuto a fare il canzoniere e la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini in casa di Tony”. Affermazioni che hanno fatto infuriare la figlia del cantante, che si è subito fatta sentire. “Parlava di una persona che non c’è più e che non poteva controbattere e ho trovato tutto veramente brutto. I fan di papà ci sono rimasti male come me. Io sono rimasta ferita. Gino Paoli avrebbe potuto raccontare anche mille altri aneddoti, volendo, su papà. Non capisco la scelta di raccontare questa cosa che, anche se fosse vera, è stata poco delicata”.