Corro da te: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, sabato 17 maggio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Corro da te, film italiano del 2022 diretto da Riccardo Milani, remake della pellicola cinematografica francese Tutti in piedi (Tout le monde debout) di Franck Dubosc. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gianni è un importante uomo d’affari di mezza età, piacente e affermato nella vita. Conduce una vita sentimentale di conquiste continue e non durature. Alla morte di sua madre, torna nel suo appartamento dove conosce la nuova vicina, Alessia, con cui vorrebbe mettere in atto il suo solito gioco di conquista. A causa di un fraintendimento, Alessia crede che Gianni sia disabile e gli offre assistenza, così Gianni finge di essere in sedia a rotelle. Inizialmente il gioco regge, ma ben presto le cose cambiano: a causa del suo intento con Alessia incontra Chiara, sorella di Alessia, musicista classica e tennista paraplegica. All’inizio Gianni la frequenta per una scommessa, data la fama di “conquistatore seriale” che vanta tra i suoi amici. Riesce nel suo intento di portarla a letto, ma ben presto si rende conto che il rapporto con Chiara è diverso dagli altri e le emozioni provate sono vere. Nel frattempo la sua finta disabilità viene scoperta da Alessia, che gli impone di dire la verità a Chiara.

Corro da te: il cast

Abbiamo visto la trama di Corro da te, ma qual è il cast completo del film su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierfrancesco Favino: Gianni

Miriam Leone: Chiara

Vanessa Scalera: Luciana

Pietro Sermonti: Dario

Pilar Fogliati: Alessia

Piera Degli Esposti: nonna Margherita

Michele Placido: padre di Gianni

Carlo De Ruggieri: fratello di Gianni

Giulio Base: Fabio

Elisabetta Pellini: moglie di Fabio

Cesare Capitani: amico di Gianni

Andrea Pennacchi: don Walter

Streaming e tv

Dove vedere Corro da te in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 17 maggio 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.