Kristofer Hivju che ha interpretato il coraggioso Tormund nell’amatissima serie tv Game of Thrones, è risultato positivo al Coronavirus. A dare l’annuncio è stato proprio l’attore, via Instagram, spiegando di essere in isolamento in Norvegia, a casa propria, insieme alla famiglia. Attualmente, l’attore norvegese presenterebbe soltanto sintomi di un comune raffreddore ma, come altri volti celebri prima di lui (per dire, Tom Hanks), anche Hivju ha invitato i suoi follower alla massima prudenza.

In un post pubblicato su Instagram di lunedì 16 marzo, l’attore norvegese ha spiegato di aver fatto il tampone, risultato poi positivo al Covid-19. Come poi spiegato da Hivju, l’attore era già in auto-quarantena insieme alla sua famiglia. “Mi spiace dire che oggi sono risultato positivo al Covid19, al Coronavirus. Io e la mia figlia siamo in isolamento e in auto-quarantena. Stiamo tutti bene in salute, io ho solo i normali sintomi di un raffreddore. Ci sono persone d alto rischio con diagnosi devastanti, per questo dovete stare tutti molto attenti”. Di qui, partono le classiche istruzioni per prevenire il contagio da Coronavirus: “Lavate le mani, tenete le persone almeno a un metro e mezzo di distanza, restate in quarantena, fate tutto quello che è in vostro potere per permettere al virus di non svilupparsi. Insieme possiamo combattere il virus ed aiutare le crisi nei nostri ospedali. Vi prego di tenere cura di voi stessi, gli uni con gli altri, mantenete le distanze e restate in salute”.

Dopo Game of Thrones (e aver interpretato il bizzarro Tormund), per Kristofer Hivju si erano aperte le magiche porte di The Witcher, la nuova serie targata Netflix con protagonista Henry Cavill. Hivju sarà uno dei nuovi personaggi della seconda stagione ma, a causa del Coronavirus, tutte le produzioni televisive e cinematografiche al momento sono state messe in pausa, anche The Witcher che è stata una delle ultime produzioni a essere stata bloccata. Per ora, si parla di uno stop di due settimane. Oltre a Kristofer Hivju, anche Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson sono risultati positivi al Coronavirus, così come l’attore Idris Elba.

