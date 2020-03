Coronavirus, Tom Hanks e la moglie lasciano l’ospedale: da oggi quarantena

Sono trascorsi cinque giorni dall’annuncio: Tom Hanks, risultato positivo al Coronavirus, adesso ha lasciato l’ospedale insieme alla moglie Rita Wilson e insieme seguiranno la prassi, mettendosi in quarantena. L’annuncio era arrivato dall’attore via Instagram, eppure oggi sui social tutto tace. A dare qualche aggiornamento sul celebre attore hollywoodiano è stato il suo portavoce: “Tom Hanks e la moglie Rita Wilson hanno lasciato l’ospedale dove erano stati ricoverati e stanno recuperando in isolamento in una casa in affitto. La coppia resta in quarantena”.

Entrambi risultati positivi al Covid-19, Tom Hanks e la moglie erano impegnati in Australia per girare un nuovo film. Hanks stava lavorando infatti a una pellicola con il regista Baz Luhrmann su Elvis Presley: l’uscita era prevista per ottobre 2021 ed era ancora in fase di pre-produzione ma, dopo l’accaduto, è probabile che l’intera produzione dovrà chiudere. Intanto, la Warner Bros ha spiegato in un comunicato di essere a stretto contatto con le appropriate strutture sanitarie del luogo per contattare chiunque potrebbe essere entrato in contatto con il virus. Anche la moglie di Tom Hanks, Rita Wilson, ha partecipato a diversi eventi pubblici durante l’ultima settimana, si è anche esibita con vari concerto sia a Brisbane che all’Opera House di Sidney, motivo per cui i contagi potrebbero essere molti di più.

Attualmente, in Australia sono 375 i casi confermati di contagio da Coronavirus. Dove invece risiede Tom Hanks al momento, in Queensland, sono stati confermati 68 casi di contagio. Tom Hanks non è l’unica stella hollywoodiana ad essere risultato positivo al Coronavirus: come riporta BBC, la settimana scorsa anche Idris Elba aveva dichiarato la sua positività al tampone.

