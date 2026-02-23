A che ora inizia la Conferenza stampa di Sanremo 2026: l’orario d’inizio

A che ora inizia la Conferenza stampa di Sanremo 2026, in programma tutti i giorni a partire dal 23 febbraio con quella di apertura? Ogni giorno per tutta la durata della kermesse canora (dal 24 al 28 febbraio) al mattino, intorno alle ore 11,45/12, si terrà la tradizionale conferenza stampa con i protagonisti del Festival. In primis il conduttore e direttore artistico Carlo Conti affiancato dai vertici Rai.

I vari giornalisti presenti nella Sala De Santis del Casinò di Sanremo potranno fare le loro domande sulla serata precedente e su quelle future. Un evento atteso anche da tanti non addetti ai lavori viste le tante curiosità, le polemiche e le notizie che ne usciranno di volta in volta.

Quante puntate

Quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2026 su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 24 febbraio 2026; l’ultima sabato 28 febbraio 2025. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi… Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:

Prima puntata: martedì 24 febbraio 2026

Seconda puntata: mercoledì 25 febbraio 2026

Terza puntata: giovedì 26 febbraio 2026

Quarta puntata: venerdì 27 febbraio 2026

Quinta puntata: sabato 28 febbraio 2026

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.