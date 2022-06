Con il cuore, nel nome di Francesco: quanto dura (durata), a che ora finisce

Torna l’appuntamento con Con il cuore, nel nome di Francesco, lo show che ogni anno prende vita ad Assisi, nella piazza dove si staglia la Basilica di San Francesco. Quest’anno lo spettacolo va in onda in diretta su Rai 1 di venerdì 10 giugno 2022. A condurre l’evento è naturalmente Carlo Conti. Ma non sarà certamente da solo: sul palcoscenico arrivano alcuni cantanti della musica italiana come Francesco Gabbani, Nek, Al Bano e Malika Ayane, ma anche attori del calibro di Raoul Bova. Lo scopo della serata è raccogliere fondi da destinare alle chiese francescane e quest’anno parte del ricavato andrà soprattutto ai frati a Leopoli, per supportarli durante la crisi umanitaria scaturita dalla guerra. Si torna in piazza e si torna a parlare di solidarietà, ma quanto dura, qual è la sua durata e a che ora finisce?

Durata

Vediamo subito quanto dura (durata) l’evento solidale. L’appuntamento con lo show è previsto per venerdì 10 giugno 2022 in prima serata su Rai 1. A che ora inizia?, vi chiederete. La diretta parte alle ore 21:25 dalla piazza di Assisi e termina intorno alle 23:55, poco prima del Tg1 sera. Quindi, in totale, lo spettacolo dovrebbe durare circa due ore e mezza.

Con il cuore, nel nome di Francesco: streaming e TV

Ma dove vedere Con il cuore, nel nome di Francesco in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, l’evento viene trasmesso in prima serata su Rai 1 venerdì 10 giugno 2022 alle ore 21:25. Per seguire il concerto in diretta TV è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire l’evento in live streaming può accedere a RaiPlay, servizio gratuito previa registrazione che funziona sia via desktop che tramite app.