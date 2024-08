Come un uragano: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, lunedì 5 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Come un uragano, film del 2008 diretto da George C. Wolfe, interpretato da Richard Gere e Diane Lane, è un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Adrienne Willis è una casalinga madre di due figli, divorziata dal marito Jack. La donna decide di prendersi del tempo per riflettere, sfruttando la richiesta della sua amica Jean di sostituirla per qualche giorno nella sua locanda a Rodanthe. Qui Adrienne incontra Paul Flanner, uno stimato chirurgo plastico, l’unico ospite della settimana. Tra i due nasce un’intensa amicizia, che porta Paul a confidarsi con Adrienne del difficile rapporto con il figlio Mark, sul suo divorzio e sul vero motivo per il quale si trova lì: deve incontrare il marito di una sua paziente morta in sala operatoria, dopo che quest’ultimo gli ha fatto causa. Anche Adrienne si apre con lui, raccontandogli dei figli e del difficile periodo passato dopo il tradimento del marito. Nel frattempo su Rodanthe si sta per abbattere un forte uragano, cosa che spinge Paul a cercare subito il marito della sua paziente. L’incontro non va come sperato: Paul incontra il figlio della vittima che lo caccia in malo modo.

Come un uragano: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Come un uragano, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Richard Gere: Dr. Paul Flanner

Diane Lane: Adrienne Willis

Viola Davis: Jean

Christopher Meloni: Jack Willis

Mae Whitman: Amanda Willis

Charlie Tahan: Danny Willis

Scott Glenn: Robert Torrelson

James Franco: Mark Flanner

Pablo Schreiber: Charlie Torrelson

Becky Ann Baker: Dot

Carolyn McCormick: Jenny

Ted Manson: Gus

Streaming e tv

Dove vedere Come un uragano in tv e live streaming? Il film va in onda oggi – 5 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.