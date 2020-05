Come ti rovino le vacanze: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia1

Questa sera, domenica 31 maggio 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Come ti rovino le vacanze, film del 2015 per la regia di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. La pellicola è il quinto sequel, ma anche reboot, della saga iniziata nel 1983 col film National Lampoon’s Vacation.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Come ti rovino le vacanze film: trama

Rusty Griswold, giovane padre, nel tentativo di mantenere unita la propria famiglia sorprende la moglie Debbie e i due figlioletti grazie a un viaggio attraverso gli States per raggiungere Walley World, il parco giochi piu’ amato dalle famiglie americane.

Come ti rovino le vacanze film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Ed Helms – Rusty Griswold

Come ti rovino le vacanze film: trailer

Ecco il trailer del film:

Come ti rovino le vacanze film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Come ti rovino le vacanze in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 31 maggio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

