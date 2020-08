Come sorelle: trama e cast della settima puntata

Questa sera, 21 agosto 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la settima puntata di Come sorelle, la serie tv turca che Canale 5 propone quest’estate in prima serata. Stasera le protagoniste, dopo aver ucciso Tekin (Yurdaer Okur), dovranno vedersela con le conseguenze delle loro azioni, ma anche con la verità sulla loro famiglia. Ma vediamo insieme la trama e il cast della settima puntata di Come sorelle.

Trama settima puntata

Nella puntata che va in onda questa sera, dopo la denuncia fatta da Sinan, le tre sorelle dovranno fare i conti con nuovi ostacoli. La polizia, infatti, indagherà sulla morte di Tekin. Ma, inaspettatamente, il primo sospettato sarà Sinan, che per amore ha confessato solo una mezza verità. Dall’altra parte, Ipek prenderà le difese di Sinan nel bel mezzo di una discussione.

La situazione sentimentale di Deren sarà più difficile: la ragazza, infatti, si troverà in difficoltà di fronte ad una sorprendente proposta di Kemal. Cahide, invece, si troverà a dover combattere per la libertà e per la verità. Escogiterà un piano contro Cemal, ma non riuscirà a portarlo a termine. Farà un tentativo estremo e il risultato sarà un incidente stradale che vedrà coinvolti sia Cahide sia Cemal. Dopo l’incidente, dei risvolti imprevisti sbloccheranno la situazione. Ma non tutto andrà per il verso giusto.

Come sorelle: il cast

Abbiamo visto la trama di Come sorelle, ma qual è il cast completo della serie tv in onda oggi su Canale 5 con la settima puntata? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Ece Uslu interpreta Cahide Esen Karalar; Emre Kınay interpreta Cemal Karalar; Sevda Erginci interpreta İpek Gencer; Seçkin Özdemir interpreta Sinan Malik; Elifcan Ongurlar interpreta Çilem Akan; Melis Sezen interpreta Deren Kutlu; Özge Özacar interpreta Azra Yılmaz; Burak Yamantürk interpreta Kenan Soykan; Burak Çelik interpreta Mahir Denizhan; Melih Selçuk interpreta Refik; Renan Bilek interpreta Komiser Akif; Hülya Duyar interpreta Afet; Çiçek Acar interpreta Gülistan; Burak Demir interpreta Okan; Yurdaer Okur interpreta Tekin Malik.

Streaming e tv

Dove vedere Come sorelle in tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda oggi – 21 agosto 2020 – con la settima puntata in prima visione su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti I Migliori dei Migliori anni, le anticipazioni della replica di stasera 21 agosto 2020 su Rai 1 17 Again – Ritorno al liceo: trama, cast e streaming del film Il burbero: trama, cast e streaming del film con Adriano Celentano