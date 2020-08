Come sorelle: cosa è successo nella quinta puntata

Cosa è successo nella quinta puntata di Come sorelle, la serie tv turca in onda in prima serata su Canale 5? Nella quinta puntata, in onda il 5 agosto 2020, Cahide è impegnata a raccogliere olive alla tenuta, dove incontra Cemal che, dopo un’accesa discussione, la minaccia: se non si piegherà al suo volere, renderà la vita delle sue figlie un vero e proprio inferno. Azra viene sottratta al suo aguzzino Okan grazie all’intervento di Cemal e Cilem. A quel punto Cilem la ricatta e la costringe a interpretare ancora se stessa. Aras arriva alla tenuta per informare Deren che il padre si prenderà la colpa della truffa e si costituirà alle autorità, ma ha uno scontro violento con Kenan. Intanto Cahide prova a scappare da Cemal, ma lo rincontrerà per strada. A quel punto, le racconterà la verità sull’omicidio di Tekin.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella quinta puntata di Come sorelle, ma quante puntate sono previste per la soap in prima visione su Canale 5? La serie tv è composta da otto episodi, trasmessi in prima serata su Canale 5 ogni mercoledì sera in prima visione assoluta. Il titolo originale di Come sorelle è Sevgili Geçmis ed è stata realizzata da İnci e İsmail Gündoğdu, i principali produttori turchi che hanno già realizzato successi come Cherry Season e Bitter Sweet. Ma quando va in onda e quando finisce Come sorelle? La nuova fiction turca Come sorelle va in onda dall’8 luglio, in prima visione su Canale 5 con un episodio alla settimana. In totale sono previste otto puntate. Di seguito la programmazione di Come sorelle da quando inizia a quando finisce:

Prima puntata: mercoledì 8 luglio 2020 ore 21,20

Seconda puntata: mercoledì 15 luglio ore 21,20

Terza puntata: mercoledì 22 luglio 2020 ore 21,20

Quarta puntata: mercoledì 29 luglio 2020 ore 21,20

Quinta puntata: mercoledì 5 agosto 2020 ore 21,20

Sesta puntata: venerdì 14 agosto 2020 ore 21,20

Settima puntata: mercoledì 19 agosto 2020 ore 21,20

Ottava puntata: mercoledì 26 agosto 2020 ore 21,20

Attenzione: la programmazione di Canale 5 è soggetta a variazioni.

Tutto quello che c’è da sapere su Come sorelle

Dove vedere in tv e in streaming Come sorelle

Potrebbero interessarti Come sorelle: trama e cast della sesta puntata La Grande Storia, stasera su Rai 3 con Paolo Mieli: I Muri I Migliori dei Migliori anni, le anticipazioni della replica di stasera 14 agosto 2020 su Rai 1