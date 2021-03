Colapesce, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

Chi è Colapesce, cantante del Festival di Sanremo 2021 in coppia con Dimartino? Si tratta di un cantautore (pseudonimo di Lorenzo Urciullo) classe 1983 con quattro album pubblicati. Partecipa alla 71esima edizione della kermesse musicale con Dimartino: i due cantano il brano Musica leggerissima. Ma chi è Colapesce, qual è la sua carriera, le canzoni e la vita privata? Scopriamolo insieme.

Biografia

Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, è nato a Solarino il 6 settembre 1983. Il cantautore siciliano è molto legato alla sua terra. Il nome d’arte deriva dalla leggenda di Colapesce, un pescatore siciliano che rimase sott’acqua per sorreggere le colonne dell’isola. Dopo il primo periodo con il gruppo Albanopower, nel 2010 lancia il progetto solista per la produzione dell’EP omonimo Colapesce. La svolta per la sua carriera e la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico arriva nel 2012, anno in cui debutta con il suo album solista “Un meraviglioso declino” a cui partecipano nomi noti della musica italiana come Roy Paci, Toti Valente e Alessandro Raina. La notorietà arriva soprattutto grazie al singolo Satellite che vanta la collaborazione con Meg (Maria Di Donna), storica cantante del gruppo napoletano 99 Posse. Proprio grazie a quest’album Colapesce vince la targa Luigi Tenco 2012 come miglior opera prima.

Altri brani celebri di Colapesce sono Anche oggi si dorme domani, Talassa e Aiuta un Danese. Nel 2019 Colapesce partecipa a “Faber nostrum”, il disco tributo in onore di Fabrizio de Andrè, interpretando la cover di La canzone dell’amore perduto. Nello stesso anno scrive, con Levante e Dimartino, il singolo Lo stretto necessario interpretato da Levante e Carmen Consoli. Nel 2020 il cantante di Sanremo ha ottenuto, insieme a Dimartino, il Premio PMI 2020 (Meeting Degli Indipendenti) come Migliore Artista Indipendente dell’anno. Nel 2021 partecipa in coppia con Dimartino al Festival di Sanremo 2021 con il brano Musica leggerissima. Su Instagram è seguito da oltre 33mila persone.

