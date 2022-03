Coda – I segni del cuore: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 21 marzo 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda I segni del cuore (CODA), film commedia drammatica del 2021 diretto da Sian Heder. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Gloucester, nel Massachusetts, Ruby Rossi è l’unico membro udente della sua famiglia; i suoi genitori Frank e Jackie e il fratello maggiore Leo sono tutti sordi. Li aiuta con l’attività di pesca di famiglia e ha intenzione di unirsi a essa a tempo pieno dopo aver terminato il liceo. A causa della sua famiglia, Ruby è vista come un’emarginata a scuola. Quando nota che la sua cotta, Miles, si sta iscrivendo al coro della scuola, Ruby impulsivamente fa lo stesso. Il coro è diretto dal signor Bernardo “Mr. V” Villalobos, che ordina agli studenti di cantare Buon Compleanno. Di fronte al dovere di cantare davanti alla classe, Ruby va nel panico e scappa. Successivamente torna da Mr. V e spiega che lei è stato vittima di bullismo per aver parlato in modo strano da bambina. Il signor V accetta che Ruby torni nel coro, dicendole che c’è spazio per tutti i tipi di voci. Successivamente è sorpreso quando sente cantare Ruby e si rende conto che la sua voce è bellissima. Mr. V accoppia Ruby con Miles per un duetto nel prossimo spettacolo del coro. La loro prima prova va male mentre si preparano separatamente; Il signor V insiste affinché si riuniscano per esercitarsi. Ruby invita Miles a casa sua per esercitarsi, ma vengono interrotti da Frank e Jackie che fanno sesso ad alta voce nella stanza accanto. Ruby in seguito sente i compagni di classe in mensa deridere l’incidente alle sue spalle; Miles si scusa e le dice che l’ha detto solo al suo amico Jay, che a sua volta ha diffuso la storia, ma lei non vuole avere niente a che fare con lui. Alla fine lo perdona e riprendono ad esercitarsi mentre iniziano una relazione.

Coda – I segni del cuore: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Coda – I segni del cuore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Emilia Jones: Ruby Rossi

Eugenio Derbez: Bernardo Villalobos

Troy Kotsur: Frank Rossi

Ferdia Walsh-Peelo: Miles

Daniel Durant: Leo Rossi

Marlee Matlin: Jackie Rossi

Amy Forsyth: Gertie

Kevin Chapman: Brady

Streaming e tv

Dove vedere Coda – I segni del cuore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 21 marzo 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite SkyGO.