Chi è Clemente Russo, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Clemente Russo, il concorrente che partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022? Prodotto in collaborazione con Banijay Italia, il programma torna in prima serata, con doppio appuntamento settimanale, su Canale 5. A guidare i naufraghi in Honduras sarà ancora una volta Ilary Blasi, con il supporto dell’inviato Alvin. Ma chi è Clemente Russo e perché è un nome già ben noto al pubblico Mediaset?

Chi è Clemente Russo: età, programmi TV, Instagram

Nato nel 1982, Clemente Russo ha lasciato un segno nel mondo dello sport poiché è un ex pugile. Ma è un personaggio ben noto anche al pubblico televisivo. Tra i primi programmi televisivi che gli hanno donato popolarità spicca La Talpa del 2008. L’anno seguente recita nel film Tatanka come protagonista. Conduce il programma Fratello maggiore e Colorado… a rotazione!, dopodiché partecipa come inviato di Mistero. Nel 2016 entra nel cast del Grande Fratello Vip, dopodiché Le Iene lo scelgono come inviato nel 2021. Infine entra nel cast dell’Isola dei Famosi 2022 e partecipa in coppia con Laura Maddaloni. Affiatati e complici, sono anche molto innamorati. Si sono sposati nel 2008 e sono genitori di tre bambine. Il pugile è presente anche su Instagram, dov’è seguito da 276mila follower.

Streaming e TV

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2022? Il reality show arriva in prima serata, a partire da lunedì 21 marzo 2022, su Canale 5 prendendo il posto settimanale de Il Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, in prima serata dalle ore 21:25 su Canale 5, disponibile al tasto 5 del telecomando. Chi vuole seguire il reality in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che via Desktop o via App permette di seguire in streaming tutto ciò che viene trasmesso in TV. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda.