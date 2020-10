Claudio Sona: chi è il possibile nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Claudio Sona potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip già a partire dalla puntata di stasera, 16 ottobre 2020. Secondo i rumors, infatti, l’ex Tronista gay di Uomini e Donne potrebbe presto diventare un nuovo concorrente del Gf. Ma chi è Claudio Sona? Qual è la sua età, la sua carriera, la vita privata, il fidanzato e il suo profilo Instagram? Scopriamolo insieme.

Carriera e biografia

Nuovi concorrenti faranno presto il loro ingresso al Grande Fratello Vip, anche perché il reality di Canale 5 si allungherà fino a febbraio. Nei giorni scorsi Tommaso Zorzi ha chiesto che nella casa potesse esserci qualche altro ragazzo gay, in modo da avere qualche punto di vista in più in comune e argomenti di cui discutere. Sembra proprio che la produzione lo abbia accontentato, come ha confermato lo stesso Alfonso Signorini. Con tutta probabilità, il nuovo concorrente gay del Gf Vip è Claudio Sona.

Classe 1987, è nato a Verona il 29 settembre. Gestisce un bar nella sua città natale. Inoltre è un noto influencer e personaggio televisivo. Il grande pubblico lo conosce per aver preso parte a Uomini e Donne di Maria De Filippi, diventando il primo tronista gay della storia. Insomma in qualche modo ha scritto una pagina della tv italiana.

Claudio Sona, vita privata e Instagram

Nella trasmissione pomeridiana di Canale 5, il bel veronese aveva scelto come corteggiatore Mario Serpa. La loro relazione però, anche piuttosto travagliata, alla fine si è conclusa. Attualmente è single, per cui non ha un fidanzato. In passato ha avuto un’importantissima storia d’amore di ben 5 anni con Juan Fran Sierra. Una relazione sofferta e finita male. Molto attivo sui social e conosciuto nel mondo della moda, il profilo Instagram di Claudio Sona è seguito da oltre 527mila persone.

