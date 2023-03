Claudia Pandolfi: marito, fidanzati, storie d’amore e figli dell’attrice ospite a Belve

Chi è il marito di Claudia Pandolfi ospite a Belve oggi, 21 marzo 2023? La vita privata dell’attrice è stata abbastanza movimentata. Nel 1999 ha sposato l’attore e doppiatore Massimiliano Virgili, che ha poi lasciato dopo un mese per il conduttore Andrea Pezzi. Nel 2006, dalla relazione con il cantautore Roberto Angelini (da qualche anno ospite fisso di Propaganda Live), è nato un figlio. Successivamente si è legata a Marco Cocci, con il quale ha recitato in Ovosodo. Dal 2014 invece ha una relazione con il produttore cinematografico Marco De Angelis, che è il padre del suo secondogenito, nato nel 2016.

Claudia Pandolfi, nel corso dell’intervista a Belve, ha poi confessato: “Ho avuto una relazione con una ragazza” rivelando di essere “un po’ etero e un po’ lesbica. Per un breve periodo ho avuto una fidanzata, mi sono innamorata di questa donna che per me era un faro – ha raccontato l’attrice -. In quel periodo avevo parecchie inquietudini, ma non mi sono posta alcun problema e ho vissuto questa storia bellissima, che è durata un mesetto”.

Nel corso della trasmissione Claudia Pandolfi ha anche parlato, tra le altre cose, del matrimonio con Massimiliano Virgili, finito dopo appena un mese. “Il matrimonio fu un problema mio, di una che si è era ritrovata sposata, ma che non aveva alcuna intenzione di volerlo fare”. E alla domanda della conduttrice su come avesse trovato il coraggio di rivelare al suo neo marito che il loro rapporto era già finito, l’attrice ha risposto: “Qualcosa avevo già detto prima del matrimonio alle persone interessate, compreso lui. Avevo parlato con i miei genitori, con le mie amiche, e tutti mi dissero che era solo una crisi prematrimoniale. L’unica persona che mi disse la verità fu Carlotta Natoli. Lei mi disse che in realtà io non volevo sposarmi”.

Chi è Claudia Pandolfi

A cambiare la vita di Claudia Pandolfi è stata Miss Italia. Nel 1991 partecipa al noto concorso di bellezza, dove raggiunge le posizioni finali. Qui viene notata da Michele Placido che le offre una parte nel film Le amiche del cuore (1992). Nel 1993 partecipa poi alla prima stagione della miniserie televisiva in otto puntate, Amico mio, in onda su Rai 2, mentre l’anno seguente è nel cast del film L’orso di peluche, con Alain Delon, diretto da Jacques Deray.

Poi dopo altri film come Ovosodo nel 1998 entra nel cast della serie televisiva Un medico in famiglia, in onda su Rai 1, dove veste i panni di Alice Solari. Nel 2002 invece interpreta il ruolo di un commissario di polizia ne Il sequestro Soffiantini. Dal 2002 al 2005 ha poi interpretato il ruolo del commissario Giulia Corsi in Distretto di Polizia. Fiction che la rendono molto nota al grande pubblico. Nel 2007 è protagonista, insieme a Raoul Bova, della miniserie Nassiryia – Per non dimenticare. Nel 2008 Claudia Pandolfi è protagonista insieme a Giorgio Tirabassi, della miniserie I liceali, regia di Lucio Pellegrini. Gira Solo un padre, film di Luca Lucini, con Luca Argentero, ed è la protagonista di uno degli episodi della fiction Donne assassine per Fox Crime.