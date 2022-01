Città segrete – Londra: anticipazioni e ospiti del programma di Corrado Augias su Rai 3 | 9 gennaio

Nuovo appuntamento con Città segrete, il programma di Corrado Augias in onda oggi, 9 gennaio 2022 su Rai 3 dalle 21,20, che questa sera ci porta alla scoperta di Londra. La trasmissione, tra ricostruzioni, reportage e docu-fiction, va alla scoperta di piazze, monumenti, opere d’arte, palazzi ed enigmi di cinque città italiane. Cinque serate evento, una galleria di storie e personaggi diversi, un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi. All’incrocio tra luoghi celebri, capolavori nascosti e storie capaci di stupire e affascinare, in bilico tra mistero e modernità. L’appuntamento di stasera è dedicato a Londra. Ecco le anticipazioni sulla puntata di oggi di Città segrete, 9 gennaio 2022.

Anticipazioni e ospiti

Londra, una città in perenne trasformazione, teatro di storie che hanno segnato grandi svolte epocali. Anna Bolena, la seconda moglie di Enrico VIII, causa dello scisma anglicano. Alan Turing, che con la sua macchina anticipò l’intelligenza artificiale e riuscì a salvare 14 milioni di vite umane. Winston Churchill e l’Ora più buia. La super modella Elizabeth Siddal musa del grande pittore preraffaellita Dante Gabriel Rossetti. La regina Boudicca, l’unica che riuscì a contrastare l’invasione romana dell’isola. E ancora: la rivoluzione degli anni ’60 e i Beatles. Il mistero che circonda la morte di Roberto Calvi, gli omicidi di Jack lo Squartatore. Per arrivare a un grande personaggio letterario come Sherlock Holmes e allo scrittore che più di ogni altro ha saputo descrivere i drammi e le miserie umane: Charles Dickens. Storie raccontate a partire dai luoghi e i monumenti che hanno incorniciato queste vite e queste vicende incredibili: il magnifico palazzo reale di Hampton Court, la poco conosciuta Leighton House, il sottopasso di Greenwich, o le Churchill War Rooms. Con la sua narrazione ricca di aneddoti e curiosità, Corrado Augias ci mostra la sua Londra, come non l’abbiamo mai vista.

Streaming e tv

Dove vedere Città segrete in diretta tv e live streaming? Il programma di Corrado Augias, come detto, va in onda oggi – domenica 9 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e