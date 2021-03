Città segrete – Roma cristiana: anticipazioni e ospiti del programma di Corrado Augias su Rai 3

Nuovo appuntamento con Città segrete, il programma di Corrado Augias in onda il sabato sera su Rai 3, che questa sera – 27 marzo 2021 – ci porta alla scoperta della Roma cristiana. La trasmissione, tra ricostruzioni, reportage e docu-fiction, va alla scoperta di piazze, monumenti, opere d’arte, palazzi ed enigmi di cinque città italiane. Cinque serate evento, una galleria di storie e personaggi diversi, un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi. Le cinque città protagoniste di questa edizione sono: Milano, Palermo, Firenze, Napoli e la Roma cristiana. All’incrocio tra luoghi celebri, capolavori nascosti e storie capaci di stupire e affascinare, in bilico tra mistero e modernità. Il secondo appuntamento è dedicato alla Roma cristiana. Ecco le anticipazioni sulla puntata di oggi di Città segrete, 27 marzo 2021.

Anticipazioni e ospiti

Come cambiò la Città Eterna, come venne rivoluzionato l’impero, la sua struttura, la sua vita quotidiana, con l’arrivo del cristianesimo? E cosa restò del mondo antico dopo quella rivoluzione religiosa e culturale giunta da una remota provincia orientale dell’Impero? Nel nuovo appuntamento con “Città Segrete”, in onda sabato 27 marzo alle 21.45 su Rai 3, Corrado Augias va alla scoperta della Roma cristiana. Un viaggio che parte dalla grandezza della Roma imperiale, passa attraverso la nascita e la vita di Gesù nella sua Gerusalemme, per arrivare all’espansione della religione cristiana e al suo arrivo nella Città Eterna. Augias accompagna il telespettatore non solo nei luoghi suggestivi e ricchi di fascino della Roma cristiana, ma tiene il filo del racconto immerso in uno studio virtuale, una sorta di grande “terrazza” affacciata sulla città, tra oggetti 3D e mappe virtuali.

Streaming e tv

Dove vedere Città segrete in diretta tv e live streaming? Il programma di Corrado Augias, come detto, va in onda oggi – sabato 27 marzo 2021 – alle ore 21,45 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

