Perché Citofonare Rai 2 oggi non va in onda: il motivo, 26 febbraio 2023

Perché Citofonare Rai 2 oggi non va in onda? Il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego oggi, domenica 26 febbraio 2023, non va in onda per rispettare il dolore per la morte di Maurizio Costanzo, il grande giornalista scomparso venerdì a 84 anni. La Rai in questi giorni ha omaggiato il conduttore con diversi speciali e domani, 27 febbraio, a partire dalle ore 15 seguirà in diretta i funerali di Costanzo su Rai 1 all’interno della trasmissione Oggi è un altro giorno. Al suo posto ci sarà la diretta dello Sci alpino, a partire dalle 10.50. Dopo i Mondiali torna la Coppa del Mondo femminile con la discesa sulla pista di Crans Montana in Svizzera. Per l’Italia ci sono Sofia Goggia e Elena Curtoni che faranno di tutto per essere protagoniste di questa gara. Citofonare Rai 2 tornerà regolarmente in onda domenica prossima, 5 marzo.

Tanti gli omaggi a Costanzo di questi giorni. Mediaset anche ha annullato molte sue trasmissioni, in particolare quelle condotte dalla moglie Maria De Filippi, come C’è posta per te, Amici e Uomini e Donne.

Streaming e tv

Dove vedere Citofonare Rai 2 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica mattina con il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura alle ore 11.15. Anche in diretta streaming su Rai Play.