Maria De Filippi scioccata dopo la morte di Maurizio Costanzo: non se lo aspettava

Non c’erano avvisaglie di un così repentino peggioramento delle condizioni di salute di Maurizio Costanzo, morto ieri alla clinica Paideia a Roma, dove era stato ricoverato un paio di settimane fa per un intervento chirurgico. Chi ha incontrato in queste ore difficili Maria De Filippi la definisce molto provata e scioccata, come riporta il Corriere. I due erano uniti da 33 anni e si erano sposati nel 1995, avevano anche un figlio adottivo.

La conduttrice, lanciata proprio da Costanzo che ne comprese le grandi potenzialità, è stata colta di sorpresa dalla morte dell’amato marito. Il giornalista era ricoverato per un piccolo intervento, secondo quanto riporta Dagospia un’operazione al colon per alcuni polipi. Lei lo andava a trovare mattina e sera, poi tornava a lavorare, impegnata com’era in questo periodo con le registrazioni di Amici. Non poteva immaginarsi che in pochi giorni le condizioni di Costanzo, 84 anni, peggiorassero così repentinamente.

Poi però il decorso post-intervento ha fatto emergere i primi problemi: la difese immunitarie del giornalista si erano abbassate, facendo insorgere varie infezioni, compresa una renale, sempre secondo quanto riferisce Dagospia. Erano poi sopraggiunti problemi respiratori, fino a degenerare in una broncopolmonite. Quasi nessuno sapeva del ricovero di Costanzo, perché la famiglia aveva chiesto il massimo riserbo.

Maria De Filippi è stata con lui a lungo, fino alla fine, si sono salutati per un attimo in attesa di un ritorno della famiglia. “Cercavo una donna che mi tenesse la mano prima di morire e l’ho trovata”, aveva detto in una recente intervista Costanzo.