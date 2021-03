Ciao Darwin: anticipazioni puntata in replica Giuliette contro Messaline. Chi è Madre Natura

Questa sera, venerdì 19 marzo 2021, in prima serata su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Ciao Darwin, lo storico format condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, in replica dalle 21.20 con la formula Ciao Darwin – A grande richiesta. Ma quali sono le compagini che si sfideranno? Quali squadre e chi è Madre Natura? Chi sono i capitani? Per l’esattezza verrà mandata nuovamente in onda la puntata che ha visto contrapposti il mondo delle Giuliette contro quelle delle Messaline. Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda in replica stasera, 19 marzo 2021.

Anticipazioni e capitani

Torna stasera, 19 marzo, in replica, Ciao Darwin, il programma che, fin dalla sua prima edizione, ha voluto rappresentare, con dichiarata consapevolezza e assoluta ironia, l’aspetto più grottesco dell’umanità. Dalla mente di Paolo Bonolis, affiancato dagli autori Marco Salvati e Sergio Rubino, nasce la trasmissione simbolo di divertimento e irriverenza, che si delinea come una sorta di laboratorio antropologico della Tv. Il manuale di Ciao Darwin prevede che si cerchi il carattere dominante attraverso una serie di prove in cui i partecipanti devono dimostrare di possedere doti di coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura, nonché di seduzione e simpatia.

Secondo le anticipazioni di Ciao Darwin di oggi, verrà proposta in queste settimane un’edizione “Story”. La decisione di Canale 5 è stata però non di proporre una serie di collage mixati di varie puntate, ma di trasmettere cinque trasmissioni complete, fra le più riuscite ed apprezzate dal pubblico della televisione già andate in onda. In particolare questa sera, 19 marzo 2021, assisteremo alla sfida tra Giuliette e Messaline, tratta dalla serie di Ciao Darwin 8 terre desolate, e già riproposta da Canale 5 il 4 aprile 2020.

La sfida della prima puntata, in onda stasera su Canale 5, metterà contro il mondo delle Giuliette capitanato da Giorgia Palmas e il mondo delle Messaline capitanato, invece, da Taylor Mega. Come sempre i concorrenti di giornata si confronteranno in diverse prove: prima la sfida musicale, poi la famosissima macchina del tempo e infine la prova coraggio e la sfilata.

Ciao Darwin A grande richiesta: chi è Madre Natura

Chi è Madre Natura di stasera a Ciao Darwin? Si tratta di Cicelys Zelies, modella nata all’Avana (Cuba) ma ormai in Italia da diversi anni. Negli ultimi anni si è fatta conoscere ed apprezzare nel mondo della moda dove ha sfilato per diversi grandi marchi tra cui Rocco Barocco. Oggi “madre natura” vive tra Milano e Napoli dove ha trovato l’amore. Nel 2015 infatti Cicelys si è fidanzata con Diego Taiani, avvocato napoletano con la passione per la musica. Nel 2017 poi le nozze a Posillipo. Ovviamente Cicelys Zelies è attiva su Instagram dove posta diverse foto della sua vita lavorativa ma non solo. Prima di Ciao Darwin 8 la modella cubana ha partecipato a diverse trasmissioni tv come Chiambretti Night, Il senso della vita, Domenica Cinque. Non solo tv. Cicelys infatti ha partecipato anche ad alcuni video musicali di Emma Marrone e Gue Pequeno.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin A grande richiesta vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis al tasto 5 del digitale terrestre, 505 in HD, 105 di Sky) a partire da venerdì 12 marzo 2021 alle 21.20 circa. È possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Ciao Darwin A grande richiesta streaming e diretta tv: dove vedere la puntata (replica) Ciao Darwin A grande richiesta: chi è Cicelys Zelies, Madre Natura stasera (19 marzo 2021) Chi è Taylor Mega, la capitana delle Messaline a Ciao Darwin