Ciao Darwin 8: Juve contro tutti, madre natura e streaming

Questa sera, sabato 2 maggio 2020, va in onda su Canale 5 una nuova puntata in replica di Ciao Darwin 8, il divertente show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In questa fase difficile per tutti gli italiani, chiamati a stare in casa per via dell’emergenza Coronavirus. In particolare stasera va in onda l’episodio che vede contrapposti la Juve contro tutti. Un modo per trascorrere in allegria il sabato sera, con le repliche di Ciao Darwin 8 – Terre desolate.

Anticipazioni e capitani di stasera

Nella puntata in replica di questa sera vedremo Juve contro tutti. A guidare le due squadre saranno Giampiero Mughini, giornalista e opinionista italiano che guiderà la squadra juventina, e Raffaele Auriemma, giornalista sportivo che non ha mai fatto mistero della sua passione per il Napoli. Chi riuscirà a vincere? Juventini o non? La puntata di questa sera in realtà è l’ultima puntata dell’edizione 8 in cui saranno mostrati i rulli, a causa dell’incidente che ha coinvolto un concorrente, finito poi in ospedale. Quale categoria avrà la meglio? Per saperlo, basterà guardare la puntata in replica questa sera 2 maggio su Canale 5.

Ciao Darwin 8: Madre Natura stasera

Anche questa sera ci sarà Madre Natura: per l’occasione, a scendere le scale sarà Michelle Sander, la fidanzata del calciatore Andrea Petagna ed ex fidanzata di Niccolò Bettarini, il figlio di Stefano Bettarini e Simona ventura. La Sander è una modella famosa, conosciuta più per la sua vita sentimentale che per la carriera. Bella, di origini brasiliane, si definisce estroversa, sincera, orgogliosa e impulsiva.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin 8 vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis) stasera, 2 maggio alle ore 21,20. È possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

