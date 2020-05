Ciao Darwin 8: chi è Madre Natura stasera (replica)

CIAO DARWIN 8 MADRE NATURA – Questa sera, sabato 2 maggio 2020, va in onda su Canale 5 Ciao Darwin 8, con le repliche dello show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che Mediaset sta trasmettendo in questa fase difficile per il Paese a causa dell’emergenza Coronavirus. In questa puntata si sfidano Juve contro tutti. Ovviamente non mancherà Madre Natura. Ma chi è Madre Natura di stasera a Ciao Darwin? Come si chiama? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla modella.

La Madre Natura di questa sera si chiama Michelle Sander, è una modella nota anche come Michelly. Nata in Brasile, precisamente a San Paolo, è classe 1998 ed è conosciuta come modella per tantissimi brand. Su Instagram, Michelle è una vera celebrità, seguitissima (oltre 200 mila follower) e amatissima, ma a far parlare di lei è stata forse più la sua storia sentimentale. Attualmente è fidanzata con Andrea Petagna, il calciatore con un importante storia agonistica tra Atalanta e Spal. Ma Michelle è stata fidanzata anche con Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e di Simona Ventura. Alta 174 centimetri, Michelle ha grandi occhi profondi e si è fatta conoscere anche sulle pagine di Playboy. Si definisce una donna estroversa, orgogliosa ma anche molto schietta.

Dove vedere Ciao Darwin in tv e streaming

Lo show di Paolo Bonolis va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera 2 maggio 2020 alle ore 21,20. È possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Insomma perdersi la puntata di stasera di Ciao Darwin 8 ed ammirare la bellezza di Madre Natura sarà veramente difficile.

