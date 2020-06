Ciao Darwin 7: Io so io contro Noi non semo, Madre Natura e streaming

Questa sera, sabato 20 giugno 2020, alle ore 21,25 va in onda su Canale 5 la replica di una puntata di Ciao Darwin 7 – La resurrezione, il divertente show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti campione d’ascolti. In particolare stasera va in onda l’episodio che vede contrapposti il mondo dell’Io so io contro quello del Noi non semo: come sempre due compagini contrapposte pronte a darsi battaglie nelle varie sfide del gioco. Un modo per trascorrere in allegria la serata, con le repliche di Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Di seguito le anticipazioni. Chi è Madre Natura?

Anticipazioni e capitani di stasera

Secondo le anticipazioni di Mediaset, la puntata che va in onda questa sera vedrà sfidarsi Io so io contro Noi non semo. I nomi delle due squadre si rifanno alla celebre battuta di Alberto Sordi nel film Il Marchese del Grillo. Le due categorie umane si sfideranno per capire qual è la caratteristica prevalente nell’uomo del nuovo millennio. A capitanare le due squadre, rispettivamente, la Marchesa D’Aragona e Manuela Villa. Invece per quanto riguarda la bella Madre Natura, chi vedremo scendere le celebri scalinate?

Ciao Darwin 7: Madre Natura stasera

Chi è Madre Natura di Ciao Darwin oggi, 20 giugno 2020? A scendere la scalinata del famoso programma di Canale 5 sarà la modella Kristyna Teimerova. Originaria della Repubblica Ceca, vive a Milano dove è diventata il volto di importanti campagne pubblicitarie. Ha lavorato per brand come Coccinelle, Armani, Gucci e Salvatore Ferragamo. Ha partecipato al videoclip della canzone Hello di Cesare Cremonini. Quando è andata in onda per la prima volta la puntata di Ciao Darwin stasera in replica, la ragazza non fu particolarmente apprezzata dal pubblico, che l’aveva definita come “tutta rifatta”.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin 7 vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis) stasera, sabato 20 giugno alle ore 21,25. È possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

