Ciao Darwin 7: chi è Madre Natura stasera (replica)

CIAO DARWIN 7 MADRE NATURA – Questa sera, sabato 20 giugno 2020, va in onda su Canale 5 Ciao Darwin 7 – La resurrezione, il fortunato programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti con la replica della settima stagione. In questa puntata assisteremo allo scontro tra Io so io contro Noi non semo. I nomi delle due squadre si rifanno alla celebre battuta di Alberto Sordi nel film Il Marchese del Grillo. A capitanare le due squadre, rispettivamente, la Marchesa D’Aragona e Manuela Villa. Ovviamente non mancherà Madre Natura. Ma chi è Madre Natura di stasera a Ciao Darwin? Come si chiama? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla modella.

Madre Natura della puntata di stasera di Ciao Darwin 7 è la bella Kristyna Teimerova, modella originaria della Repubblica Ceca con un’altezza di quasi 1 metro e 80 centimetri. La bellissima Kristyna ha sempre lavorato, fin da piccola, nel mondo della moda ed è ora residente a Milano. Grande appassionata di viaggi, Krystina ha calcato le passerelle di Coccinelle, Armani, Gucci e Salvatore Ferragamo.

Quando è andata in onda per la prima volta la puntata la ragazza non fu particolarmente apprezzata dal pubblico, che l’aveva definita come “tutta rifatta”. Questa sera, 20 giugno, sicuramente tutti gli spettatori sia in studio che da casa rimarranno incantati dalle sue bellissime e sensuali curve e dalla sua incredibile bellezza. La Madre Natura di Ciao Darwin 7 ha partecipato anche al videoclip della canzone Hello di Cesare Cremonini. Molto attiva sui social, è seguita su Instagram da oltre 8mila persone.

Dove vedere Ciao Darwin in tv e streaming

Lo show di Paolo Bonolis va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera 20 giugno 2020 alle ore 21,20. È possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

