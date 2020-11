Chi è Chico, il cantante in gara ad AmaSanremo

Questa sera, giovedì 19 novembre 2020, va in onda una nuova puntata di AmaSanremo, il programma che ha sostituito Sanremo Giovani e che va in onda in seconda serata su Rai 1 con la fedele conduzione di Amadeus. Questa sera saranno quattro i concorrenti che punteranno a raggiungere la finale e, tra gli sfidanti, incontriamo Chico, alias di Manuele Munoz Contreras, un giovanissimo cantante (18 anni) di origine ragusana. Classe 2002, Chico è figlio di padre cubano, che di professione fa il ballerino: è stato grazie alla passione paterna che Chico si è avvicinato alla musica. Ha iniziato a scrivere le sue canzoni a 13 anni. Attualmente vive a Milano e nei suoi testi si affronta spesso il tema dell’integrazione. La sua etichetta è La grande Onda. Ha pubblicato diversi singoli dal 2018, il primo è stato Dalì, l’ultimo è Vocali. Ad AmaSanremo presenta la canzone Figli di Milano. Chi vuole seguire il giovane rapper sui social può trovarlo qui su Instagram.

Streaming e tv

Dove vedere AmaSanremo in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il giovedì sera in seconda serata (ore 22,45) su Rai 1. È possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recupeare esibizioni e tanto altro grazie alla funzione ondemand.

