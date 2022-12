Chi m’ha visto: il cast (attori) completo del film

Chi m’ha visto è un film commedia diretto da Alessandro Pondi. Uscito nel 2017, segue la storia di un musicista alla ricerca della meritata gloria. Il protagonista, Martino Piccione, è un chitarrista che lavora per i più grandi cantanti italiani ed internazionali. Peccato che il suo sia un lavoro da dietro le quinte e nessuno sappia effettivamente chi è e cosa fa. Quella mancanza d’attenzioni spinge Martino verso il suo paese natale, nel cuore della Puglia, ma anche qui nessuno lo prende sul serio. Tutti credono che il suo più che un lavoro sia un hobby. E, ciliegina sulla torta, persino la sua fidanzata ha deciso di lasciarlo per amare qualcun altro. Martino, in preda all’isteria, mette in piedi un piano: fingerà di essere scomparso nel nulla con la complicità del suo migliore amico nella speranza che i media gli diano la caccia, dandogli così notorietà. Ma chi fa parte del cast del film? Scopriamolo insieme.

Il cast

Martino è il protagonista di Chi m’ha visto e ad interpretarlo nella pellicola è Beppe Fiorello. Al suo fianco, in questa avventura, spicca anche Pierfrancesco Favino che interpreta l’amico Peppino. Nel cast appaiono anche diversi conduttori e artisti italiani con cameo come Carlo Conti e J-Ax. Di seguito vediamo attori e attrici con i rispettivi personaggi che compongono il cast:

Pierfrancesco Favino: Peppino Quaglia

Giuseppe Fiorello: Martino Piccione

Mariela Garriga : Sally

Dino Abbrescia: Tony Pettinato

Mariolina De Fano: Natuzza

Michele Sinisi: Maresciallo Fagiano

Maurizio Lombardi: Don Julio

Oriana Celentano: Laura

Francesco Longo: Elmo

Delia Taccarelli: Rosa

Gianni Colajemma: Rocco

Vito Facciolla: Vito

Sabrina Impacciatore: Simonetta Sabelli De Santis

Albertino: se stesso

Max Pezzali: se stesso

J-Ax: se stesso

Jovanotti: se stesso

Gianni Morandi: se stesso

Edoardo Bennato: se stesso

Elisa: se stessa

Giuliano Sangiorgi: se stesso

Nek: se stesso

Tina Cipollari: se stessa

Paola Turci: se stessa

Giorgia: se stessa

Carlo Conti: se stesso

Mara Maionchi: se stessa

Chi m’ha visto cast streaming e TV

Dove vedere Chi m’ha visto in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda venerdì 9 dicembre 2022 in prima serata, alle ore 21:20, su Rai 3. Per seguire la pellicola in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 3 del telecomando. E per lo streaming? Basterà accedere gratuitamente – previa registrazione – a RaiPlay.