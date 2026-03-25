Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 25 marzo 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 25 marzo 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Si racconterà la vicenda di Nessy Guerra, una mamma che rischia il carcere. E’ da giorni che si è autosequestrata in Egitto perché il compagno non le permette di tornare in Italia con la sua bambina. È stato lui a denunciarla per adulterio e da un momento all’altro è attesa la sentenza. Si palerà anche della tragica morte di Katty Skerl, una ragazza di 17 anni impegnata nella Federazione di giovani comunisti italiani. Poco prima di essere uccisa, vicino casa era comparsa una scritta minacciosa: “Uccidetela”. E’ un legame con il delitto? E chi ha voluto la sua morte? Intanto la sua bara è stata rubata e più persone sembrano avere un interesse morboso per i suoi resti. Documenti inediti nel programma.

Si tornerà inoltre sulla misteriosa scomparsa di Pietro Conversano, le ultime immagini lo mostreranno andare avanti e indietro alla stazione di Bari. Perché? Doveva andare da qualche parte o aspettava qualcuno? I familiari chiedono di continuare a indagare perché ci sono ancora molti punti oscuri da chiarire. Seguiranno come sempre gli appelli dei familiari e le segnalazioni dei telespettatori.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 25 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.