Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 29 marzo 2026

Questa sera, domenica 29 marzo 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 29 marzo, di Che tempo che fa 2025-2026.

Anticipazioni e ospiti

Gianni Morandi, colonna portante della musica italiana con una straordinaria carriera da 53 milioni di dischi venduti, oltre 600 brani incisi, 7 partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui una da vincitore, oltre a 3 come conduttore, presto in tour nei palasport italiani con “C’ERA UN RAGAZZO – Gianni Morandi Story” per celebrare i 60 anni dell’iconico brano “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”.

Federica Brignone, reduce dall’impresa realizzata alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 dove ha vinto due Medaglie d’oro nel supergigante e nello slalom gigante, a soli dieci mesi dall’infortunio alla gamba sinistra. Unica sciatrice italiana ad aver vinto la Coppa del Mondo generale – per ben due volte, nel 2020 e nel 2025 – nella sua carriera ha vinto in totale 5 medaglie olimpiche e 5 medaglie mondiali, oltre ad essere la sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo con 37 trionfi e 85 podi.

E ancora: padre Gabriel Romanelli, in libreria con “Le rovine e la luce. La commovente testimonianza del parroco di Gaza”, scritto con il giornalista francese Guillaume de Dieuleveult; Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; don Dante Carraro, direttore del Cuamm Medici con l’Africa; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Gianrico Carofiglio, in libreria con il saggio “Accendere i fuochi”; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; Cecilia Sala; Michele Serra.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con:

Giovanni Franzoni, Medaglia d’argento nella discesa libera alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e già vincitore – nella stagione 2025/26 – di due primi posti, un secondo posto e due terzi posti in Coppa del Mondo, oltre ad essersi imposto nella discesa libera sulla prestigiosa pista “Streif” di Kitzbühel (Austria), diventando il quarto italiano di sempre a riuscirci; LDA e Aka7even, live con il brano “Poesie clandestine”, con cui hanno partecipato al Festival di Sanremo; Fiona May, la più grande saltatrice in lungo della storia italiana; Simona Ventura; Orietta Berti; Cristina D’Avena; Paolo Rossi; Nino Frassica; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Mago Forest, conduttore della nuova edizione del GialappaShow; Flora Canto, in tour con “Cantando sotto la pioggia – Il Musical”; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 29 marzo 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.