C’est la vie – Prendila come viene: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 1 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda C’est la vie – Prendila come viene (titolo originale: Le sens de la fête), film del 2017 diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano. Ma di cosa parla? E il cast? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’esperto wedding planner Max Angély, navigato e logorato, viene incaricato di sovrintendere al matrimonio di Pierre e Héléna, che si terrà presso un castello rinascimentale, proprio il giorno del suo compleanno; Max dovrà però fare i conti con un personale difficile e “ribelle”. Julien, valletto melanconico innamorato del ‘bel parlare’, James, animatore démodé, Guy, fotografo scroccone, Josiane, amante (im)paziente di Max, Adèle, delfina irascibile di Max, Samy, cameriere clandestino. I problemi che scaturiscono dalle molteplici incomprensioni andranno ad intrecciarsi con le sue vicende personali.

C’est la vie – Prendila come viene: il cast del film

Abbiamo visto la trama di C’est la vie – Prendila come viene, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jean-Pierre Bacri: Max Angély

Gilles Lellouche: James

Jean-Paul Rouve: Guy

Benjamin Lavernhe: Pierre

Vincent Macaigne: Julien

Eye Haïdara: Adèle

Suzanne Clément: Josiane

Hélène Vincent: Geneviève

Alban Ivanov: Samy

Judith Chemla: Héléna

William Lebghil: Seb

Kévin Azaïs: Patrice

Antoine Chappey: Henri

Manmathan Basky: Roshan

Khereddine Ennasri: Nabil

Gabriel Naccache: Bastien

Nicky Marbot: Bernard

Manickam Sritharan: Kathir

Jackee Toto: Nico

Paramasamy Jeasavan: Hubert

Grégoire Bonnet: Valery Leprade

Streaming e tv

Dove vedere C’est la vie – Prendila come viene in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 1 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

