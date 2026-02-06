Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Cerimonia apertura Olimpiadi Milano-Cortina 2026 streaming e diretta tv: dove vederla

Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Cerimonia apertura Olimpiadi Milano-Cortina 2026 streaming e diretta tv: dove vederla

Questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20 allo stadio San Siro di Milano andrà in scena la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Un evento che vedrà esibirsi artisti internazionali di grande successo, tra cui la cinque volte vincitrice del Grammy Award Mariah Carey, la vincitrice del Golden Globe Laura Pausini e il famoso tenore italiano Andrea Bocelli, oltre all’attore e produttore pluripremiato Pierfrancesco Favino e alla star di The White Lotus candidata agli Emmy Sabrina Impacciatore. Lo stadio milanese ospiterà decine di migliaia di spettatori, oltre alle delegazioni ufficiali, agli atleti e alle autorità internazionali. Dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento, come detto, va in onda stasera – venerdì 6 febbraio 2026 – alle ore 19,45 in chiaro, gratis, su Rai 1.

Cerimonia apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari eventi Rai da pc, tablet e smartphone.

Bracieri

Abbiamo visto dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in diretta tv e live streaming, ma dove si trovano i bracieri? I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 introdurranno un approccio innovativo a due riti tradizionali: l’accensione e lo spegnimento del braciere Olimpico. Per la prima volta, ci saranno infatti due bracieri Olimpici: uno posizionato a Milano, presso l’Arco della Pace, un luogo iconico della città; l’altro si troverà a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Dibona, il centro nevralgico della località montana.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca