Cerimonia apertura Olimpiadi Milano-Cortina 2026: anticipazioni, cast, durata e streaming

Questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20 allo stadio San Siro di Milano andrà in scena la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Un evento che vedrà esibirsi artisti internazionali di grande successo, tra cui la cinque volte vincitrice del Grammy Award Mariah Carey, la vincitrice del Golden Globe Laura Pausini e il famoso tenore italiano Andrea Bocelli, oltre all’attore e produttore pluripremiato Pierfrancesco Favino e alla star di The White Lotus candidata agli Emmy Sabrina Impacciatore. Lo stadio milanese ospiterà decine di migliaia di spettatori, oltre alle delegazioni ufficiali, agli atleti e alle autorità internazionali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Durante la cerimonia andrà in scena una narrazione che attraverserà secoli di identità italiana, da Leonardo Da Vinci a Cristoforo Colombo, fino alla contemporaneità evocata anche dalla voce e dalle performance di Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore. Non mancherà poi un omaggio a Giorgio Armani, che ha firmato con EA7 Emporio Armani le divise olimpiche e paralimpiche. Alla fine della cerimonia sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a dichiarare ufficialmente aperti i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Il cast artistico della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026 vede una star globale: Mariah Carey, icona del pop mondiale con oltre 200 milioni di dischi venduti, affiancata da Andrea Bocelli, già protagonista ai Giochi di Torino 2006. Accanto a loro, Laura Pausini, artista italiana più premiata a livello internazionale, e Ghali, milanese, interprete di una contemporaneità che legge l’armonia come spazio di connessione tra identità, culture e generazioni. Poi, come detto, gli attori Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore.

Infine la colonna sonora ufficiale dei Giochi, “Fantasia Italiana”, firmata da Dardust, un inno che fonde pianoforte ed elettronica ispirandosi ai territori olimpici.

I bracieri

I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 introdurranno un approccio innovativo a due riti tradizionali: l’accensione e lo spegnimento del braciere Olimpico. Per la prima volta, ci saranno infatti due bracieri Olimpici: uno posizionato a Milano, presso l’Arco della Pace, un luogo iconico della città; l’altro si troverà a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Dibona, il centro nevralgico della località montana.

Cerimonia apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026: durata

Ma quanto dura (durata) la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? La cerimonia dovrebbe durare circa 3 ore. La messa in onda su Rai 1 è infatti prevista dalle 19,45 alle ore 23. L’inizio della cerimonia è fissato per le ore 20.

Streaming e tv

Dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? L’evento, come detto, va in onda stasera – venerdì 6 febbraio 2026 – alle ore 19,45 in chiaro, gratis, su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.