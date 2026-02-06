Cerimonia apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026: quanto dura (durata), a che ora finisce

Quanto dura (durata) la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 in programma stasera, 6 febbraio, a San Siro? La cerimonia dovrebbe durare circa 3 ore. La messa in onda su Rai 1 è infatti prevista dalle 19,45 alle ore 23. L’inizio della cerimonia è fissato per le ore 20. Dove vederla? L’evento, come detto, va in onda stasera – venerdì 6 febbraio 2026 – alle ore 19,45 in chiaro, gratis, su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Cast

Abbiamo visto quanto dura (durata) la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma qual è il cast? All’evento prenderanno parte Mariah Carey, icona del pop mondiale con oltre 200 milioni di dischi venduti, affiancata da Andrea Bocelli, già protagonista ai Giochi di Torino 2006. Accanto a loro, Laura Pausini, artista italiana più premiata a livello internazionale, e Ghali, milanese, interprete di una contemporaneità che legge l’armonia come spazio di connessione tra identità, culture e generazioni. Poi, come detto, gli attori Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore. La colonna sonora ufficiale dei Giochi, “Fantasia Italiana”, è invece firmata da Dardust, un inno che fonde pianoforte ed elettronica ispirandosi ai territori olimpici. Alla fine della cerimonia sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a dichiarare ufficialmente aperti i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.